陸韓緊張 交通部：挑戰百萬韓客訪台
陸韓關係因薩德系統降溫，交通部今天表示，2月開始已加強宣傳，去年突破88萬人次，「希望今年度挑戰100萬人次」。
南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），中國大陸境內反韓情緒升溫。南韓各地中、小學考量安全，紛紛取消前往中國大陸旅遊計畫，改到台灣、日本等其他地區。
民主進步黨籍立法委員鄭運鵬上午在立法院交通委員會質詢時表示，中國最近有反韓活動，現在交通部觀光局也在加強非中國大陸觀光客訪台，近期是否有對韓國加強宣傳？
觀光局長周永暉表示，2月起首爾辦事處及仁川、釜山聯絡站同時啟動，最近會提特惠專案。
時代力量籍立委洪慈庸說，交通部書面報告中，今年國際旅客訪台目標只訂1000萬人次，比去年少，「會不會太保守？」
交通部長賀陳旦說，這目標較務實，從總數字講，還有努力空間。
他說，去年受陸客影響，在其他地區開拓挑戰更大，才訂較低數字；陸客減少後，有些地方旅遊品質提升，歐美團訪台停留天數提升，日本團回流，消費額度增加，人數雖不見得能彌補，但消費能提升。1060320
(中央社)
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