旅客謊報炸彈 泰微笑航空延誤

泰國廉價航空THAISMILE的國內線班機，19日晚間在登機後有4名旅客開玩笑說機上有炸彈，機組員通報機長後，人員和行李下機安檢，再起飛時已經延誤4小時30分鐘。

根據泰國「泰叻報」報導指出，泰國THAI SMILE航空一架自曼谷蘇凡納布國際機場飛往清萊的班機WE136，原本是在晚間6時45分起飛，在旅客陸續登機後，有4名旅客開始嫌棄座椅和機上設備，還開玩笑說，機上有炸彈。

結果全機人員和行李全部被請下飛機，進行安檢，確認安全無虞後，在晚間11時21分才起飛，行程延誤約4小時30分鐘。

在抵達清萊機場後，短暫停留後，在今天凌晨1時左右才起飛，約凌晨2時抵達曼谷國際機場，不少要轉搭國際線的旅客，行程嚴重耽擱，不得已在曼谷機場的候機室過夜。

泰國網友認為這4名開玩笑的旅客應該要負起全部責任，包括轉機行程被耽擱的旅客和額外增加的費用，都要賠償，同時也要他們進監獄服刑才能學到教訓。1060320

(中央社)