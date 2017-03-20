基隆輕軌 賀陳旦：台鐵服務提升捷運等級

交通部長賀陳旦（右）20日表示，基隆輕軌是利用既有設施的一部分，加上現代化號誌系統、較好的車廂內裝，以及無線上網環境，把台鐵服務提升到捷運等級，是國內軌道工業新的嘗試。中央社記者陳俊華攝 106年3月20日

交通部長賀陳旦今天表示，基隆輕軌是利用既有設施的一部分，加上現代化號誌系統、較好的車廂內裝，以及無線上網環境，把台鐵服務提升到捷運等級，是國內軌道工業新的嘗試。

總統蔡英文17日宣布基隆到南港輕軌。根據交通部鐵路改建工程局規劃，輕軌是利用台鐵七堵到南港的第3軌，全線19公里，除原有的台鐵8站外，另設南港展覽館站為終點站。

賀陳旦今天列席立法院交通委員會。媒體詢問，基隆輕軌路線和台鐵重複，搭乘時間也相同，遭外界質疑是不必要的建設？

賀陳旦表示，基隆輕軌是利用既有設施的一部分，加上較現代化的號誌系統、較好的車廂內裝，以及無線上網環境，享受比以前調度更快、更舒適，「這就是捷運服務」，等於是把基隆台鐵服務提升到捷運等級。

賀陳旦說，計畫中所使用的車廂還能進到基隆市區後做輕軌服務，集散客的範圍加大，也不用轉車，是比較好的服務概念，希望是國內發展軌道工業新的嘗試

至於是否會瓜分台鐵運量？賀陳旦說，不會，像七堵調度場過去有些軌道只做維修使用，現在可以兼顧業務線，基隆來往台北的服務，從尖峰一小時5班、離峰3班，未來尖峰、離峰都能達到6班，且使用新技術，爬坡力增加，間距也能縮短，達成好的捷運服務。1060320

(中央社)