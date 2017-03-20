談川習會 張小月：盼美履行對台承諾

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外媒報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平研擬4月會面。陸委會主委張小月今天表示，台灣不該被作為利益交換籌碼，期盼美國履行對台承諾，陸委會也會持續關注。

立法院內政委員會20日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月、經濟部次長楊偉甫、國家發展委員會副主委高仙桂等人就「兩岸經貿未來發展」專題報告，並備質詢。張小月會前受訪時，針對媒體記者相關作上述表示。

親民黨立法委員陳怡潔質詢時問到，台灣是否會被中美當作利益交換的籌碼？張小月答詢時表示，陸委會正密切關注中，中美發展關係時不能將台灣作為利益交換、籌碼、棋子，並要求美方信守「台灣關係法」以及對台「六項承諾」等。

民進黨立法委員賴瑞隆質詢時問到，陸委會是否掌握川習會是否涉及兩岸議題，張小月則表示，從美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）近日訪陸時的談話看到，陸方與美國溝通重點是南北韓議題，但陸委會仍會持續關注。

而針對立委質詢時問到，川普（Donald Trump）上任後退出跨太平洋夥伴協定（TPP），中國大陸若接手主導TPP對台灣的影響，楊偉甫則表示，政府爭取加入雙邊或多邊貿易協議的努力不變，若TPP由陸方主導，台灣申請加入困難會提高，但政府仍會持續努力。

而針對國民黨立委黃昭順問到，政府是否持續爭取與美國簽定自由貿易協定（FTA），楊偉甫答詢時表示，相關跨部會會議由行政院政務委員鄧振中主導，政府也將持續努力爭取。1060320

(中央社)