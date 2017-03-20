驚聲尖叫女星豔照外流 推特放話嗆駭客
女星私密照接二連三外流，電影「驚聲尖叫」（Scream）演員羅絲麥高恩（Rose McGowan）也遭殃，而她並沒有打算要輕易放過那些駭客。
美國娛樂新聞網站Gossip Cop報導，羅絲麥高恩的裸照與性愛影片遭駭客竊取外流，她今天上午在推特向那些匿名駭客放話：「嘿，小小的駭客男孩，老娘要去找你們了，她可是手下不留情的。」
儘管駭客不一定是男人，她的訊息非常明確。羅絲麥高恩告訴Gossip Cop：「我要找上司法部。」
最近同樣淪為受害者的女星包括「辣妹過招」（Mean Girls）演員亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、「哈利波特」（Harry Potter）女星艾瑪華森（EmmaWatson），以及演出「熟男型不型」（Crazy, Stupid,Love）的安娜莉提普頓（Analeigh Tipton）。
艾瑪華森公關人員表示，「艾瑪與設計師幾年前試裝的照片已遭竊取，那些不是裸照，我們已委託律師處理，我們不會進一步評論。」
安娜莉提普頓發言人也向「哈芬登郵報」（Huffington Post）發表聲明，表示她的照片「遭人非法取得，嚴重侵犯她的隱私，她正與當局合作以找出幕後黑手，以期她個人或其他人不再受害。」（譯者：中央社周莉芳）1060320
(中央社)
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