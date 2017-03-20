東風16型飛彈 馮世寬：可境外擊落

國防部長馮世寬今天證實中國大陸火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈，台灣有把握能先期偵測，「我們有足夠武器能在境外擊落」。

馮世寬上午在立法院外交及國防委員會，答覆民主進步黨籍立委莊瑞雄詢問表示，東風16型彈道飛彈，對台灣來說夠強大。台灣在情、偵、監方面有把握能先期偵測到其對台不友好的行為，偵測到以後，「我們有足夠武器能在境外擊落」。

民進黨籍立委劉世芳追問東風16型彈道飛彈是多彈頭或單一彈頭，馮世寬說，東風16型是「單一彈頭」，台灣所部署的愛國者三型可直接將其擊落。

國防部作戰次長姜振中指出，東風16型彈道飛彈的射程約250公里，愛國者三型可在40至70公里處攔截。1060320

(中央社)