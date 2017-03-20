李永得遭警盤查 國民黨挺警察正當執法
客委會主委李永得遭警盤查，抱怨台北市變成「警察國家」。國民黨今天支持警察正當執法，文傳會副主委唐德明說，如果這樣就叫「警察國家」，一旦通過保防法，台灣豈不成了「極權國家」？
中國國民黨上午召開記者會，對於李永得昨天遭警攔下臨檢，李永得抱怨台北市變成警察國家，並直呼這「太離譜、見鬼了、比戒嚴還恐怖」，國民黨文傳會副主委胡文琦認為，比起警察臨檢可能更恐怖的「保防法、反滲透法、政治檔案法、促進轉型正義條例」等，才是真正的「大鬼、餓鬼、惡鬼」。
胡文琦呼籲台北市警察局長邱豐光不要打自己的孩子給民進黨看，這絕對不會是一個長官該有的擔當與態度。
唐德明說，台北轉運站一天有多少人進出，其中又有多少人穿拖鞋？為什麼警察不盤查別人，卻只盤查李永得？「難道，警察盤查別人可以，只要盤查到你，就變成警察國家了嗎？」
唐德明表示，「我們無條件支持警察正當執法」。如果這樣就叫做「警察國家」，一旦民進黨主導通過了保防法，台灣豈不是就成了「極權國家」了嗎？1060320
(中央社)
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