葉毓蘭：警方不盤查 損失的一定是百姓
客委會主委李永得不滿遭保安警察大隊盤查，批評是「警察國家」。前警大教授葉毓蘭今天表示，若李永得被攔查不爽，以後保大都不能有合理懷疑，損失的一定是善良老百姓。
李永得昨天在臉書表示，在轉運站要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」；但保大也回應，是依法行政。
葉毓蘭認為，保大是台北市的機動警力，他們與一般轄區行政警察、刑警最大的不同，就是在於管區員警可以靠情資辦案，但保大只能靠敏銳觀察力、不厭其煩的臨檢盤查，才能破獲大案，而台北轉運站就是治安熱點。
她指出，保大從民國105年5月到106年3月，查獲刑案績效419件，尤以毒品、通緝犯最多。今年元旦迄今，在轉運站被緝獲的毒販就有38人、1級毒品則有8人。
葉毓蘭表示，如果李永得被攔查不爽，以後保大都不能再有合理的懷疑，或按照警察職權行使法，在指定公共場所實施攔查，損失的一定是善良老百姓的安全。
她舉例，這樣的爭議，在美國也經常發生。到底警察只做服務，幫民眾抓蛇、抓蟑螂，還是要像美國在九一一恐攻後，開始要求地方警察也要有攻勢警政（aggressive policing），開始尋找情資防範所有可能的傷害，這是我們要先確定的方向。1060320
(中央社)
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