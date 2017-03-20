不被保護的兒少 跨性別者道出陰暗童年

婚姻平權大平台20日在司法院大門召開記者會，重申性平教育重要性。（洪安怡攝）

根據統計，有高達29％的同志因為自己的身分而有過輕生念頭，婚姻平權大平台今（20）日在司法院大門召開民間團體記者會，重申落實性平教育的重要性，預計將支持同性婚姻的各意見書在本周五憲法法庭以前送達司法院，期望順利修正民法。

「當他們拿著保護兒少當藉口，我就是那個不被保護的兒少」，就讀東吳大學研究所的蔡同學，因為跨性別的身分，成長過程遭受同儕「娘炮」、「人妖」等言語霸凌，曾經埋怨過當時的大人，為什麼不願意聽自己的聲音，導致他的成長充滿痛苦回憶。

而像蔡同學這樣的案例，恐怕只是冰山一角，台灣同志諮詢熱線社工主任鄭智偉指出，2012年《台灣同志壓力處境問卷調查》發現，高達29％的同志曾有輕生念頭，其中又有18％自殺未遂。

鄭智偉更引用了1994年北一女林姓、石姓女學生自殺案件，當時遺書中指出「這個社會的本質不適合我們」，20多年過去了，這句話還存在著我們的台灣，儘管過去20年來，同志諮詢熱線每年承接600場講座、演講，但近期各種錯誤資訊，這些將同志議題視為洪水猛獸的家長，更讓熱線舉步維艱。

婚姻平權大平台總召呂欣潔指出，今年2月，美國約翰霍普金斯大學發表在《美國醫學會兒科期刊》中發現，美國同性婚姻合法後的州，高中生自殺企圖相較未合法的州低了7％，性別平權是救命的法案，婚姻平權大平台已發起徵集，要將支持同性婚姻的臨床心理學、精神醫學等專業意見書，在本周五前送至司法院，盼婚姻平權案能順利通過。

(中時)