拍片跑遍亞洲城市 「黑寡婦」史嘉蕾曝台北排名！

史嘉蕾喬韓森出道以來到許多亞洲城市拍片，直言台北是她心目中的NO.1。(達志影像)

今年32歲、在漫威系列裡飾演「黑寡婦」大展性感女力的史嘉蕾喬韓森，近來為新片《攻殼機動隊》跑宣傳，日前抵達首爾站，4年前曾隨導演盧貝松訪台拍攝《露西》的她，其實出道以來到過不少亞洲城市，她在專訪中談及這些經驗，也給台北排了名次，結果可讓台灣粉絲笑得合不攏嘴了。

史嘉蕾喬韓森這次新片《攻殼機動隊》取景香港、上海，而她最近也到南韓首爾做宣傳，抽空接受《蘋果》專訪，其實她與亞洲城市的緣分，來自於2003年成名作《愛情，不用翻譯》，先後造訪了東京、台北、香港、上海，而談到在這些亞洲大城市拍片的感想，她先笑稱下次也許可以去曼谷試試看，之後表示，對短暫停留數周的台北念念不忘，直呼：「我超愛在台北拍片，真的是最棒的經驗」。

史嘉蕾很清楚寶島的美好，讚美道：「台北真得讓人讚嘆，人好、食物美味、有多元文化、天氣宜人，真的太棒了」，而當時與她一同來台拍片的丹麥男星皮魯艾斯貝克，這次也跟使嘉蕾合作《攻殼機動隊》，不意外也對台灣美食念念不忘，尤其稱讚台北的街邊麵食，直呼還想再來玩！

(中時電子報)