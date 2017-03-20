連喝6小時高粱摻水 休息2小時自以為酒意退了

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我要評比

周男供稱，都是喝高粱摻水，此為示意圖。（葉書宏攝）

56歲周姓男子19日晚間11時許，酒後騎機車行經新北市中和區員山路，由於身上散發濃濃酒味，遭中和警分局警員攔查，酒測值達0.87毫克，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

周男供稱，與友人相約餐敘，從下午3時開始連喝6小時，都是喝高粱摻水，休息2小時後才騎車返家。

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(中時)