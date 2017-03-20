中美尊重彼此核心利益？ 陸委會：非提勒森談話原貌
對於美國國務卿提勒森昨日與大陸國家主席習近平見面，習提及要尊重彼此「核心利益和重大關切」。陸委會副主委林正義上午在立法院表示，習近平的確昨天有提到中國大陸的「核心利益」，但這不是提勒森在北京從原影所呈現出現。
林正義指出，最重要的是，2月9日川普跟習近平在電話裡面，川普已經表達尊重美國的「一中政策」，但跟中國「一中原則」不同。
他說，就我們的理解，川普他除要求中國大陸不能對台使用武力，美國可持續出售對台防衛性武器，川普他也曾在媒體提到，中美雙邊經貿更「公平」的待遇。
林正義強調，假如中美高峰會是一個工作會議，更是川習會首次會面，雙方會盡量迴避高度分歧議題，但在朝鮮半島的議題上，北韓、薩德應該是最重要的核心議題。
他說，習近平的確昨天有提到中國大陸的「核心利益」，但這不是提勒森在北京從原影有呈現出現。美中尊重彼此的核心利益，但並不能完全呈現30分鐘談話原貌。
(旺報)
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