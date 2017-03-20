小心爛牙滿口 牙周病預防提早到國中生
由於國內12歲兒童的齲齒率高達70.7％，加上國中學生課業較繁忙而容易疏於照護牙齒，使得衛生福利部今年舉辦的「2017兒童口腔健康周，牙醫親善愛心院所」活動，首度將健診年齡延長到15歲，以便提早預防牙周病的產生。
為了配合今天是「世界口腔健康日」的宣導理念，衛福部與牙醫師全聯會合作，自106年3月20日至4月8日，舉辦「2017兒童口腔健康周，牙醫親善愛心院所」活動，提供孕婦及15歲以下兒童、青少年持著保卡至「牙醫親善愛心院所」就診，可享免掛號費的福利。
根據衛福部調查，民國101年台灣7歲兒童齲齒盛行率高達88.2％，12歲兒童齲齒率高達70.7％；而且牙醫全聯會口腔衛生委員會主委黃茂栓表示，成年人牙周病的比率居高不下，而且有年輕化現象，因此有必要提早從國中生預防牙周病。
黃茂栓強調，今年邁入第4年的兒童口腔健康周活動，全國約有1500家牙醫院所響應，可嘉惠300萬人，今年特別將年齡延長到15歲，牙醫師全聯會要以實際行動關懷孕婦、兒童與青少年的口腔健康，建立「從小保護牙，老來不缺牙」的正確觀念。
(中時)
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