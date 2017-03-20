賀陳旦：輕軌有助於提升北基交通運能
總統蔡英文日前宣布將在南港、基隆之間興建輕軌，因部分路線與台鐵共用，遭到外界質疑功能受限。上午交通部長賀陳旦在立法院交通委員會表示，七堵至南港展覽館將使用台鐵第三軌，而七堵調車場的部分鐵道以往只做維修用途，將來可提升其功能，增加輕軌的班次。
依據交通部的規劃，輕軌從基隆火車站到南港展覽館，預計動用80億元經費。基隆火車站到七堵與台鐵共用軌道，七堵到南港的台鐵第三軌因使用率並不高，未來將由輕軌專用。賀陳旦說，輕軌採現代化號誌系統，比較完善的車廂內裝和無線上網，對旅客而言環境較為舒適，相當於把台鐵的服務層次提升到捷運。
目前台鐵基隆、台北離峰時段每小時可開出2、3班車次，尖峰時可增至5班；而七堵調度場的部分軌道未來若兼具輕軌功能，每小時可再增加3班，對於提升台北、基隆的運能大有幫助。
(中時)
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