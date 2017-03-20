女賊真大膽 白天偷竊晚上還上門光顧
45歲彭姓女子白天到新崛江商圈的3C商店逛街，趁機拆下商品的防盜磁扣，偷走價值3690元的行動電源、充電器、轉接頭，直到店家打烊盤點才知遭竊；警方獲報調閱監視器逮賊，驚見彭女白天偷竊，當晚還拿手機上門送修，真是有夠大膽，彭女到案見事跡敗露坦承犯行，全案依竊盜罪送辦。
新崛江1家3C商店上月底發現商品遭竊，五福二路派出所獲報追查，調閱監視器畫面鎖定彭女，警調查更發現當晚彭女又換穿衣物，把故障的手機交給被害店家進行維修，相當大膽誇張；警方以車追人查出彭女確實身分，本月16日通知到案。
警調查指出，彭女趁店員不注意，徒手拆下商品的防盜磁扣，將總值3690元的行動電源、充電器、轉接頭藏在包包，順手牽羊帶離店家；晚間又再換裝上門，但這次不偷東西，而是送修手機，令警直呼「簡直吃了熊心豹子膽」。
彭女供稱，因很喜歡商品上的迪士尼卡通圖案，才臨時起意下手行竊；不過，被害店家也向警控訴，彭女手法非常俐落，沒有觸動防盜警鈴就偷走商品，可能是慣犯。
警方除依法將彭女送辦外，也將調查她是否涉及其他竊案。
(中時)
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