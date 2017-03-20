高師大即將推出年度大戲英劇「日嚐 Our Town」

演員著戲服走入社區街頭，宣傳這齣年度大戲。（高師大提供）

演員著戲服走入社區街頭，宣傳這齣年度大戲。（高師大提供）

國立高雄師範大學年度大型英語戲劇「日嚐 Our Town」，3月下旬隆重推出。該劇走當的是當今最盛行的文青路線，改編自榮獲普立茲戲劇獎的美國劇作家懷爾德的經典作品《Our Town》。

英語系教授吳建亨、呂奇芬、林秀春、溫惠珍等4人擔任指導，英語系三年級學生李映柔擔任戲劇總監、呂佳（王民）擔任藝術總監、吳沛昕擔任執行製作，英一王喬飾演男主角George、美術二張犁茵飾演女主角Emily、英二楊善閔擔任舞台監製。

這齣戲籌畫排演一年，團員都是犧牲課餘及假日參與，務求最完美的演出呈現給所有觀眾，精彩可期。

戲劇總監李映柔指出，該劇以兩個家庭為主線，描述了一群普通而快樂的人，生活在一個恬靜平凡的小鎮。「日嚐」的意思乃是日常生活的品嚐，願觀眾能夠享受生活中的每個片刻，找到其生命的永恆意義與價值，珍惜當下，把握簡單又幸福的每個感受。

希望透過這齣英劇，以簡單的故事，生活化的台詞，與其蘊含的深刻哲理，對自己身邊的事物做連結，帶給大家生活中的共鳴，留下難忘的感動與回憶。

高師大校長吳連賞也為這齣年度大戲背書，表示是英語系的年度英劇演出，是高師大極具指標性的學生作品呈現，團員們的表現更是讓人感佩，到場看戲就是給予他們最佳的肯定，同時感謝高雄市政府文化局的支援。

將分別於3月23日晚間7點半於文化中心至善廳、3月26日下午2點半於高雄師範大學活動中心演藝廳，隆重登場演出。

執行製作吳沛昕說明購票方式，請上臉書粉絲專頁《高師大英劇公演》，您只要花50元，可能會為您的人生帶來不一樣的思維與感受，我們期待與您一起分享喜悅與快樂。

(中時)