NBA》三巨頭得分破百 騎士逆轉擊敗湖人

騎士三巨頭合力攻下101分，厄文(右)狂砍46分，幫助球隊逆轉擊敗湖人。(美聯社資料照)

詹姆斯、厄文與洛夫三大巨頭昨日同時缺陣，騎士慘遭快艇羞辱，今日三大主將歸隊，合計攻下101分，尤其是厄文狂得46分，詹姆斯34分、6籃板、7助攻，洛夫21分、15籃板，三人包辦了全隊8成得分，帶領騎士125比120逆轉擊敗湖人。

主場出賽的湖人，打完三節後取得10分領先優勢，原以為有機會中止對戰6連敗，以及近來的4連敗，沒想到騎士在第四節絕地大反攻，里查傑佛生連得7分，然後三巨頭接管戰局攻下33分，率領騎士逆轉超前，最後28秒取得7分領先優勢，湖人只能看著敵軍帶著勝利果實揚長而去。

騎士全場投籃命中率高達52.9%，三巨頭58投34中，飆進12顆三分球，其他6位球員僅攻下21分，攻勢全部集中在三人身上。

湖人先發五人得分皆上雙，二年級生羅素22投14中，其中包含7顆三分球，攻下生涯新高40分，可惜第四節守不住敵軍三巨頭，最終只能飲恨吞下5連敗。

(中時電子報)