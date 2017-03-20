陸部署東風16飛彈 國防部：愛國者3型大氣層攔截
國防部今日證實，中國大陸火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈；國防部長馮世寬強調，我愛國者3型飛彈有攔截能力阻擋，一定在台灣外海擊落，飛彈一旦落在大氣層，「我們就有能力反制」。
民進黨立委莊瑞雄及劉世芳先後追問東風16型彈道飛彈對台威脅？馮世寬表示，東風16型彈道飛彈，對台灣來說夠強大。台灣在情、偵、監方面有把握能先期偵測到其對台不友好的行為，偵測到以後，「我們有足夠武器能在境外擊落」。
馮世寬強調，我擁「愛國者3型飛彈」有如此（反制）性能。他說，東風16型飛彈是單一彈頭，愛三有能力阻擋；擊落地點一定在台灣外海以外，
他進一步解釋，所謂的彈道飛彈射程比較高，對一個地區攻擊，一旦東風16型落在大氣層，我們就有能力反制。
國防部作戰次長姜振中指出，東風16型彈道飛彈的射程約250公里，愛國者3型可在40至70公里處攔截。會在空中就引爆，不會落在本土。
(旺報)
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