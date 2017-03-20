盤查李永得 葉毓蘭酸：綠營四下抓匪諜 警「奉旨行事」
客委會主委李永得因為在轉運站被警員攔檢，大批「台灣是警察國家」；時代力量立委徐永明也助陣，稱退伍軍人鬧場可以，李不過看人一眼就遭盤查，警方實在大小眼。
對此，前警大教授葉毓蘭於臉書回應，稱上述說法實在是指鹿為馬，因為不能把「聚眾防處」與「治安盤查」兩種情境混為一談。
對於「到底警察該不該挺？」葉毓蘭說，由於台北轉運站剛好就是犯罪的治安熱點，光今年元月迄今，在台北轉運站被緝獲的毒犯有38人。若只是因為李永得被攔查不爽，以後台北市的保安大隊都不能有合理的懷疑與攔查，那最後受害的還是普通市民。
葉毓蘭接著打趣說，最近政府不斷宣傳共匪滲透嚴重，眼下正四下抓共諜。算起來，北市保大的警察轉型為反恐式的攻勢警政，也是奉「旨」行事，若要上門抗議還請三思！
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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