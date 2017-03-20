WBC》傷3大聯盟球星 委內瑞拉陷傷病魔咒？

馬林魚三壘手普拉多(中)跑壘拉傷，可能趕不上開季。(美聯社資料照)

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要說本屆經典賽最悲情的球隊，命運多舛的委內瑞拉絕對無人能及！先是首戰對決波多黎各就慘遭7局扣倒，接著打進第二輪，還一勝難求；更慘的是，主戰的S.裴瑞茲(Salvador Perez)、米蓋卡布雷拉(Miguel Cabrera)、普拉多(Martin Prado)相繼在比賽中受傷，如今普拉多更可能因此趕不上開季。

上屆於首輪止步，委國此次有卡布雷拉等大聯盟球星助拳，整齊的戰力被看好能重返第二輪戰場；未料籤運不佳，首輪就強碰波多黎各跟墨西哥，且兩場都吞下敗戰，唯一一場勝利，還是艱辛的與義大利鏖戰10局拿下，最後若不是墨西哥與大聯盟官方溝通不良，讓他們能與義大利加賽並勝出，很可能再次止步首輪。

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儘管如願闖進第二輪，但本戰力就差人一截的委國，毫無意外的被美國、多明尼加、波多黎各當做進補對象，最終三連敗打包回國。然而，戰績不佳也就罷了，裴瑞茲在預賽對義大利腳被撞傷，卡布雷拉背部不適，終結者K-Rod羅瑞葛茲(Francisco Rodriguez)也險些拉傷鼠蹊部，普拉多更在對戰美國隊時，跑壘拉傷右腿腿筋。

「很顯然，這一點都不好，但很慶幸只是一級拉傷」據《USAToday》報導，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)表示目前沒有他確切的歸隊時間，會等到普拉多一切就緒，才會讓他回歸，「老實說，我們還是對他不缺席抱有一點希望，但我們絕對不能在照顧上有閃失，寧願要他健康的回來。」

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相較普拉多，左膝遭撞傷、一度無法行走的裴瑞茲，經檢查則無大礙，有望趕上4月份開季；至於老問題發作的卡布雷拉，儘管老虎總管艾維拉(Al Avila)當時表示「看起來不嚴重」，但他能否能趕上例行賽，則未有進一步消息，只是這宛如傳染病般的傷病魔咒不破，委國未來想徵召球星，可能會更為困難了！

(中時電子報)