貝克漢次子打工 時薪比台灣還低！

貝克漢次子羅密歐近來也在咖啡廳打工。（圖／達志影像）

前足球金童貝克漢與老婆維多利亞育有四名子女，兩人吸金功力更是超級強，但先前大兒子布魯克林曾到咖啡廳打工，如今次子羅密歐也仿效哥哥，到同家咖啡廳打工，包含端盤子、洗杯子等，得靠自己雙手賺取2.73英鎊(約台幣103)的時薪！

貝克漢次子羅密歐最近被拍到在倫敦一家咖啡廳打工，不過時薪僅僅2.73英鎊(約台幣103元)，比台灣最低時薪133還少！不過打工賺錢並非貝克漢與維多利亞真正用意，兩人只是希望小孩能夠有獨立擔當的一面。

其實羅密歐過去曾拍過精品Burberry的模特兒，一個廣告拍攝的酬勞費用就高達約170萬台幣，因此在咖啡廳打工基本上僅是一個磨練。

(中時電子報)