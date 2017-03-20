原民郵筒集章 罕病兒家庭歡喜圓夢

中華郵政去年請原住民藝術家拉斯拉夫創作了16個原民郵筒，讓原本平凡的郵筒成為觀光大使，中華郵政還舉辦原民郵筒集章活動，讓罕病兒的家庭歡喜圓夢。

中華郵政今天舉行121週年慶及郵政節慶祝大會，並頒獎給原民郵筒集章活動的獲獎者。

中華郵政這16座原民郵筒彩繪了原民的祭典、神話、圖騰，深具原民文化與特色，去年舉辦原民郵筒集章活動，凡是今年3月1日前集滿16族戳章、開臉書直播再分享到粉絲團前5名者，就能獲得1500元美金機票抵用券，獲得第2名及第1名的鍾智宏和吳羽茹是夫妻關係。

家住桃園的鍾智宏夫妻家中有位罕見疾病的小孩，二兒子進行骨髓移植痊癒後，夫婦倆感受到未來的不確定性，為了能和小孩一同留下更多的回憶，去年底帶3個孩子環島，去年活動結束前才發現原民郵筒集章活動，臨時決定今年元旦啟程再環島一次。

鍾智宏全家先到最近的新竹尖石、南庄郵局，再穿越台灣南迴直奔台東，隔天搭飛機到蘭嶼，當晚就回到台東繼續「集點」旅程。

今年1月3日，鍾智宏先送長子上學，和太太帶著兩個孩子再出發，到了宜蘭、花蓮，集完南澳、秀林、天祥、國安、豐濱郵局，再到台東長濱、卑南及屏東獅子鄉，在高雄桃源區集點時還睡在車上，1月4日清晨再到霧台鄉，當天同時完成嘉義阿里山鄉、南投魚池鄉與仁愛鄉的任務。

鍾智宏說，這個活動不僅讓他們有機會到台灣各地和孩子蒐集16族原民郵筒戳章，8天開車環島三圈半，讓全家歡喜圓夢去蘭嶼，也首次走進原鄉部落，成為全家難忘的回憶。1060320

(中央社)