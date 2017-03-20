內政部：警方執法須兼顧人身自由保障

客委會主委李永得遭警盤查，引發警方執法過當質疑，內政部次長邱昌嶽今表示，警察執法必須兼顧人身自由保障，且過程一定要合乎比例原則，人權保障是不變的承諾及要求。

環保署今天舉辦「檢警環首長齊聚宣示執法捍衛環境」記者會，由環保署長李應元、法務部長邱太三及邱昌嶽等人共同出席，邱昌嶽於會後受訪做上述表示。

李永得昨天在臉書上貼文，一開頭就指稱不敢相信，表明他只是要去超商買個東西，卻在路上被5、6名警察叫住，被要求查看證件，覺得相當離譜，引發民眾質疑警方是否執法過當。

邱昌嶽今天受訪表示，警察同仁執法必須兼顧人身自由保障，且執法時過程一定要合乎比例原則。這件事情台北市政府警察局的督察單位已經入案調查當中，後續機關會適時對外說明，但人權保障是不變的承諾及要求。

另外，對於有人認為警察經驗法則不夠，應該加強訓練。邱昌嶽則說，有很多同仁剛踏入警界領域，在執法過程上有些細節也許沒有特別注意，後續都會再特別要求，尤其是訓練部分。1060320

(中央社)