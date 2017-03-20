共軍部署對台東風16飛彈 一次看懂

國防部今天首度證實，大陸火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈，此飛彈宣稱能躲避反導系統攔截，強化對台軍事恫嚇。以下是關於東風16性能及部署的相關資訊：

●射程：東風16是目前大陸裝備中近程彈道飛彈最新式飛彈，用於打擊中近程範圍的重要目標，射程在1000到1500公里。2015年9月3日在大陸的閱兵中首次亮相。

●特色：東風16的主要特色是，命中精度提高到50公尺以內，甚至可能攜帶一個500公斤重的高機動彈頭，能夠躲避敵方反導系統的攔截。

新浪軍事報導，東風16是世界上首款具有集束式多彈頭攜帶能力的中近程彈道飛彈，可以攜帶鑽地彈頭、子母彈頭和集束式多彈頭，突破由「愛國者三型」反彈道飛彈組成的攔截網。

●打擊目標：新浪軍事指出，由於打擊精準度高，東風16將主要執行定點清除任務，對敵方的重要加固機庫、彈藥庫、艦船碼頭、機場停機區、飛機跑道、指揮部、情報和通訊中心等典型目標，進行精準的摧毀。

●數量與部署地點：今年2月15日，美國「福布斯」網站報導，美國智庫「2049計畫研究所」國防專家石明凱（Mark Stokes）表示，解放軍可能起碼已經有12枚東風16飛彈，從部署地點在廣東省北部判斷，很可能重點用來對付台灣。

●對台灣的威脅：福布斯報導稱，盡管台灣已經擁有美國「愛國者三型」反導系統，但與中共解放軍先前瞄準台灣的東風11和東風15比起來，東風16更遠的射程對台灣的反導能力提出了更嚴峻的挑戰，「愛國者三型」需要保衛的區域變得更大。

●其他國家可能受到的衝擊：石明凱說，東風16可以機動部署到不同地區，對周邊國家構成威脅。若把它部署在東北的遼寧或吉林，可覆蓋整個朝鮮半島。如果部署在福建或浙江，則可攻擊美日在沖繩的軍事基地。

新浪軍事稱，以東風16的射程來看，包括南海「九段線」以內、菲律賓多數島嶼、整個中南半島、日本全境和2/3個印度國土，均可在其覆蓋範圍之內。1060320

(中央社)