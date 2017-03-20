傳新北市擬徵召賴清德 民進黨澄清

媒體今天報導「新北市長徵召點名賴清德」。民進黨今天指出，選舉對策委員會的職責在於提名作業初期徵詢、協調作業及艱困選區的開發協助工作，並不是提名決策單位。

媒體報導，針對明年縣市長選戰布局，民進黨擬在國民黨執政的新北市等六縣市採徵召方式，黨內選舉對策委員會將在後天開會討論。而在新北市長選舉部分，台南市長賴清德在眾多民調中領先，黨內人士直言，黨主席蔡英文掌握徵召主導權，就算賴最後參選意願低，仍可能基於勝選考量徵召他上陣，此舉恐將賴困在新北市，阻絕其2020年選總統的可能性。

民進黨發言人張志豪表示，有關縣市長提名事宜，一切由選對會規劃處理。

張志豪說，選對會的職責在於提名作業初期徵詢、協調作業及艱困選區的開發協助工作，並不是提名決策單位。事實上，民進黨歷來提名作業有其標準程序，選對會所提人選仍需經民調等相關作業，並送交中執會、中常會討論通過。1060320

(中央社)