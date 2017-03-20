行政院拍板 亞協改名台日關係協會

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行政院發言人徐國勇表示，院長林全日前已核定，做為與日本交流窗口的「亞東關係協會」，將改名為「台灣日本關係協會」。

今年1月1日起，日本對台灣的窗口「公益財團法人交流協會」，正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，台灣作為對口的亞東關係協會，也擬改名為「台灣日本關係協會」，日前由行政院正式核定更名案。

至於亞協何時將更名？外交部表示，目前仍就相關細節進行處理，待確認完成後，將適時對外說明。

1972年9月29日，日本與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，同年12月1日設立「交流協會」以維持台日經貿、技術、文化等的民間交流關係。起初，日方希望名稱是「日台交流協會」，但中華民國方面主張取名為「日華交流協會」，雙方未能妥協，最後只稱「交流協會」。

交流協會的性質原本是「財團法人」，2012年4月1日起改為「公益財團法人」。交流協會功能類似於美國的美國在台協會（AIT），被視為準外交代表機構。1060320

(中央社)