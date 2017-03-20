紫斑蝶到林內 蝶動山河翩翩起舞

我要評比

又到了年度盛會的蝶動山河、翩翩起舞時節，紫斑蝶到林內，用熱情雙腳迎向11週年紫斑蝶季，邀民眾共同守護大自然生命力的長期馬拉松任務。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月20日

又到了年度盛會的蝶動山河、翩翩起舞時節，紫斑蝶到林內，用熱情雙腳迎向11週年紫斑蝶季，今天邀民眾共同守護大自然生命力的長期馬拉松任務。

林內鄉公所舉辦2017紫斑蝶季宣傳會，義峰高中紫斑蝶裝走秀、幼兒園的蝶動山河太鼓表演、林內鄉長張維崢及各界手持Q版紫斑蝶亮相，襯托紫斑蝶生態景觀的多采多姿。

張維崢表示，迎向11週年紫斑蝶季，關懷大自然生態環境仍是主軸，透過生態導覽、兌換紀念野餐墊及鋼琴詩人王俊傑、兒童劇團等表演，加深民眾保護河川、愛護紫斑蝶的重要性。

今年林內紫斑蝶季系列活動，3月25日、26日及4月1日、2日登場，天天有摸彩，最大獎電動自行車等獎品邀民眾來試手氣，相關訊息歡迎上網林內鄉公所網站查詢。1060320

(中央社)