見薩國議長 總統：投資考察團月底抵薩

總統蔡英文今天接見薩爾瓦多共和國議長葛耶哥斯，她說，中美洲是台灣產業全球布局最具潛力的區域之一，台灣正籌組中美洲投資採購考察團，月底考察團將抵達第一站薩爾瓦多。

蔡總統今天接見來訪的薩爾瓦多共和國議長葛耶哥斯伉儷與訪團，蔡總統致詞指出，中美洲是台灣產業全球布局最具潛力的區域之一，薩爾瓦多跟台灣更有密切的交流關係，今年初她在薩爾瓦多的訪問行程，也展現出兩國的深厚邦誼與合作成果。

蔡總統表示，今年年初訪問時，特別邀請台灣重要企業代表一起出訪，希望可以開拓新的合作機會，「現在我們也正在籌組中美洲投資採購考察團，就在這個月的月底，考察團將抵達第一站，也就是薩爾瓦多，也將參與薩國舉辦的投資論壇」。

她說，未來將秉持互惠互助的原則，結合企業與薩爾瓦多各界合作，一起發展共榮互利的計畫，同時，也希望兩國共同創造良好的投資環境，鼓勵企業善用自由貿易協定的利基，進行策略聯盟的合作，共創雙贏。

蔡總統說，她要特別感謝薩爾瓦多大力支持台灣的國際參與，在國際場域為台灣發聲，期盼葛耶哥斯的領導之下，薩爾瓦多國會繼續給予台灣最大的支持。

她說，台薩兩國雖然位在太平洋的兩端，但彼此的關係不受限於地理的距離，而且愈來愈緊密，希望未來兩國繼續相互扶持，分享經驗，一起創造更好的發展。

另外，蔡總統提到，過去台薩兩國在歷史發展上，有著追求自由、民主、改革的共同經歷，這次葛耶哥斯將與立法院長蘇嘉全的會面，她期盼，未來兩國在國會改革的議題上，有更多的經驗交流，一起進步成長。1060320

(中央社)