照片遭誤植 藍委林德福：我沒接體育署長

國民黨立委林德福今天表示，政壇有「三位林德福」專長職掌都不一樣，而他並沒有接體育署署長，然後拿他的照片去貼剛上任體育署署長充數，很不專業。

有媒體報導前體委會主委林德福上任體育署長一事，但報導的照片卻誤植到國民黨的立委林德福，日前就曾在臉書發文說政壇有3個林德福的藍委林德福，今天再度透過臉書表示，「我並沒有接體育署長」。

林德福表示，政壇有「三位林德福」專長職掌都不一樣，再來他並沒有接體育署署長，拿他的照片去貼剛上任體育署署長充數，很不專業。飯可以亂吃、話不能亂講、新聞更不能亂寫。

林德福也在臉書放上過去媒體曾報導的「三位林德福」的新聞，要寫錯的媒體請好好複習一下，他說，寫新聞固然重要，報導之前還是請求證一下。1060320

(中央社)