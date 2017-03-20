獅子會鐵騎環台送暖 林佳龍：環保公益

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「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」啟程儀式20日一早從台中市政府廣場出發，台中市長林佳龍（前右5）前來送行指出，不僅有益身體健康，又具有環保意義及公益性質。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月20日

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」啟程儀式今天一早從台中市政府廣場出發，台中市長林佳龍前來送行指出，不僅有益身體健康，又具有環保意義及公益性質。

國際獅子會300A2區和中華民國國際工商經營研究社聯合會共同舉辦「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」，預計走遍19個縣市，並資助新台幣350萬元獎學金給所經過的縣市政府轄下國小或國中家境清寒的弱勢學生，預計70所以上中小學受惠。

「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」啟程儀式上午從市府廣場出發，林佳龍在台中市教育局長彭富源陪同下到場致意，並見證隊員啟程出發。

林佳龍表示，市府致力推動「0K台灣．台中出發」，這是以西元1900年設置於台中公園內砲台山旁的第89號基石，台灣地籍測量三角點原點「0K」為發想，期待未來大小自行車環島活動、國際性競技比賽等，都能群聚在台中，從台中出發，並且再回到台中，期盼全民走出戶外，親近自然並活得健康。

台中市教育局表示，這次共有60位企業人士騎乘自行車環台，預計走遍19個縣市，總公里數約1000公里，以逆時鐘方向環台，最後再回到中市府，每到各縣市政府，將會舉辦獎學金受贈儀式，共捐贈350萬元的善款，希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多社會大眾發揮愛心。1060320

(中央社)