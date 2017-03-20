川普酸軍事支出太少 德防長反批

美國總統川普與德國總理梅克爾在白宮「相敬如冰」會談，並指德國欠北約「大筆金錢」後，德國國防部長反擊川普的談話，稱川普的說法是錯誤連結。

法新社報導，白宮發言人否認川普拒與被認為是全球最有權力女性的梅克爾握手之際，德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）發表評論反擊川普

在兩人17日於白宮冷若冰霜的首度會面上，都能完整看出川普與梅克爾間，從移民到貿易等所有議題的明顯差異。

川普18日上午推文痛批媒體對兩人會談的觀點寫道：「不管你們從假新聞聽到什麼東西，反正我跟德國總理梅克爾有場很棒的會面。」

但川普卻另寫道：「德國欠下北約大筆金錢，美國為德國提供強有力且十分昂貴的防務援助，必須由德國支付較多經費！」

梅克爾親密夥伴的范德賴恩今天跳出來駁斥川普，她在一項聲明裡說：「北約沒有登記欠債的賒賬本」，並表示北約支出不是衡量德國軍事上努力的唯一標準。

梅克爾表示，德國允諾增加軍事支出，會達國內生產總值（GDP）的2%。軍事支出占GDP的2%的10年目標，是北約成員國2014年正式同意。

范德賴恩今天表示，德國的軍事支出增加，不僅用在北約，也會用於參與聯合國及歐洲維和任務，以及對抗伊斯蘭國（IS）極端分子戰事的貢獻上。

范德賴恩說：「試圖將此事扯到在10年中期軍事開支增加到占GDP 2%的我們所訂目標是錯誤的。」（譯者：中央社陳亦偉）1060320

(中央社)