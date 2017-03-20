國民黨籲民進黨速審兩岸協議監督條例

我要評比

國民黨文傳會副主委胡文琦今天說，民團要求速審「兩岸協議監督條例」，國民黨願意協助蔡政府一臂之力，排定本週三（22日）審查兩岸協議監督條例草案，呼籲民進黨積極面對、莫再阻攔。

中國國民黨上午召開「民進黨太陽花變吹牛花了」記者會，文傳會副主委胡文琦與唐德明批評民進黨政府的兩岸政策及持續拖延不審「兩岸協議監督條例」等問題。

胡文琦說，民團紛紛要求民進黨落實當年三一八的承諾，速審「兩岸協議監督條例」，國民黨做為負責任的最大忠誠在野黨，願意協助。

胡文琦說，面對太陽花3週年，當初和民進黨站在一起的小綠綠們都出來抨擊民進黨對「兩岸協議監督條例」的擺爛行為。

唐德明說，美國國務卿提勒森為了「川習會」出訪中國大陸，同一時間也傳出美國要軍售台灣10億美元的先進武器，台灣人民都很憂慮台灣是否會成為別人談判桌上的籌碼，蔡政府卻無法清楚告訴國人，和平現狀是否還能繼續維持下去。1060320

(中央社)