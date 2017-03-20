掉手機逾月還找回來 日客驚喜謝警

日本觀光客阿部尚也（左）和女友來台自助行，卻在台南計程車上掉了手機，原以為找不回來，哪知警方獲報後連結臉書找人1個多月，終於交還，讓阿部對台灣警察留下深刻印象。（台南警方提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月20日

日本觀光客阿部尚也和女友來台自助行，卻在台南計程車上掉了手機，原以為找不回來，哪知警方獲報後連結臉書找人1個多月，終於交還，讓阿部對台灣警察留下深刻印象。

1名計程車司機2月11日拿著1只iphone5s手機到台南市警局第五分局北門派出所，指稱是搭車客人掉在車內。警員黃昹晟一看手機是日文介面，研判所有者應是日籍人士，但因通訊軟體上鎖，無法得知當事人身分。

黃昹晟靈機一動，查看手機臉書登入帳號，再以自己臉書和對方連絡，但對方始終未回應；黃昹晟三天二頭就用英日語留言給對方，3月16日終於和對方取得聯繫，並通上電話。

原來，遺失手機的是日本觀光客阿部尚也，2月和女友來台自助旅行，不慎遺失手機，手機內有旅行照片及在日本工作的重要資料，阿部非常著急，卻無從尋找，哪知卻接到警方通知，找了回來，昨天在北門派出所交還。

阿部原本對找回手機不抱任何希望，沒想到台灣警察熱心盡責，還透過臉書留言讓手機物歸原主，他說，下次一定要帶親朋好友到台南旅遊。1060320

(中央社)