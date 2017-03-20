廢BRT遭監院糾正 中市：歡喜做甘願受

監察院糾正BRT案，藍綠都有違失，對此中市交通局長王義川表示「對於監察院的糾正，我們歡喜做甘願受！」「BRT原來是錯誤的政策，因此，改變前市府的錯，才是對的事情」。（黃國峰攝）

監察院糾正BRT案，藍綠都有違失，對此中市交通局長王義川表示「對於監察院的糾正，我們歡喜做甘願受！」「BRT原來是錯誤的政策，因此，改變前市府的錯，才是對的事情」。（黃國峰攝）

(中時)