衛福部：醫院若對公費醫師不好 明年不給人!

「今天填公費，明日掉眼淚！」一群在偏鄉服務的公費醫師，組成「公費醫師自救小組」，痛陳公費醫師「血汗四大亂象」，包括：跨科支援浮濫、薪水是外院支援醫師的一半，以及轉院困難，遭遇勞資爭議申訴無門等，要求衛福部正視偏鄉醫師的低薪與同工不同酬情形。衛福部部長陳時中回應，醫學生都是國家寶貴的人才，會盡力保障公費醫學生的工作條件。

衛福部長陳時中表示，會將醫學生訴求納入新制參考，朝向保障公費醫學生工作條件來修正。衛福部也表示，今起將成立申訴專線，醫學生一旦舉報醫院有不合理要求情節重大者，隔年將縮減該醫院公費生名額；同時公開透明化各醫院福利薪資，讓醫學生有更多選擇。

衛福部自2016年開始，重啟招生公費醫師，預計每年招收100名學生，去年首度上路，共招收87名學生。舊制公費生限制科別、須到偏鄉服務2至4年，新制則是限制5大科（內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科），須下鄉服務6年，違約都要付高額賠償金。

「公費醫師自救小組」今天舉辦記者會，要求衛福部規範「未徵得專科醫師個人同意不得要求『跨科支援』」、制定薪資保障條文並且寫入新制公費醫學生之契約之中、衛福部應放寬轉院規定，不刁難公費醫師轉院至其他偏鄉醫院服務；修訂公費醫師勞動待遇受損的申訴機制，衛福部應擔負起審核及糾舉的責任。

小組發言人戴夢凡表示，公費醫師常領一般醫師或外院支援醫師薪水的一半，甚至1/3；她本身是小兒科醫師，院方常叫她值內科，也有院方叫精神科醫師值內科病房，或是叫家醫科醫師值急診，枉顧偏鄉病人安全。

在恆春南門醫院服務的公費醫師陳泓維表示，公費醫學生的新資毫無保障，「佛心」一點的醫院會給公費醫師的薪資是一般醫師的8成，有些則是砍到只剩3至5成，值班量又是一般醫師的2、3倍，如果想要離開原醫院，轉院還得經過原院長同意，導致公費醫師就算面對不平等待遇，也只能忍氣吞聲，工時長、薪資少，「真的很心酸」。

衛福部醫事司副司長廖崑富表示，過去轉院，必須經過兩家醫院都同意，才能轉，因此時間較長，未來將改由衛福部介入協調，學生可先向衛福部提出申請，可縮短轉院時間。

而今年開始將開放申訴專線，公費醫師若遇到不平等待遇，可向衛福部投訴，一旦查證屬實，對醫生有不合理要求，符合重大情節，隔年將會縮減該醫院的名額，不在分派醫生前往。

至於薪資待遇問題，廖崑富表示，將會公開透明各醫院薪資福利，同時增加醫院選擇，例如有100名醫師名額，但提供150個醫療院所名單，給予醫師更多選擇。

廖崑富強調，「公費醫學生不是賣給醫院」，也是國家寶貴的人才，衛福部願意提供合理的工作條件。他也指出，去年第一次招生率只達八成七，是因為備取不足，「只要備取夠，一定會招滿」。

(中時)