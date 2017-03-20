蔡英文「維持現狀」頻自打臉 國民黨：有一件事做到
蔡總統去年520就職起表示兩岸政策「維持現狀」，但國民黨文傳會副主委唐德明20日則一一舉例稱，蔡總統雖說要維持現狀，蔡政府的所作所為卻頻頻打臉，只有《兩岸協議監督條例》始終如一、不想審查，冰在冷凍庫，「這點倒真的一直維持現狀」。
唐德明表示，大學院校行之有年的「不涉政治承諾書」，卻被教育部打臉說不可以；公務員從現在開始到大陸轉機要報准，這個現狀的改變，不是被陸委會打臉？賣了很多年的蔣公公仔，突然不准賣了，這是被文化部打臉；中正紀念堂是陳水扁訂下的國定古蹟，現在也被民進黨立委打臉。
另外，唐德明指出，長期存在於台灣社會各角落，一直都是「萬世師表」、「至聖先師」的孔子，現在被故宮和台中市長林佳龍否定，蔡總統又被打臉；堅持多年的瘦肉精零檢出，現在也被嘉義縣長張花冠打臉。
不過，唐德明表示，蔡總統的「維持現狀」雖然一直被自家人打臉，但《兩岸協議監督條例》卻始終如一不想審查，這點倒真的一直維持現狀，還被冰在冷凍庫裡，可是，現在民團開始強烈要求審查，「我們不知道這次蔡總統會不會又被蔡政府打臉？也不知道蔡總統的話，政府官員到底有沒有當一回事！」
唐德明並提到，美國國務卿提勒森為了川習會出訪大陸，同一時間又傳出美國要軍售台灣十億美元的先進武器，台灣人民都很憂慮台灣到底會不會成為別人談判桌上的籌碼，蔡總統卻一直沒有清楚地告訴台灣人民，到底我們的和平現狀，還能不能繼續維持下去？
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。