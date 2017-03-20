蔡英文「維持現狀」頻自打臉 國民黨：有一件事做到

國民黨文傳會副主委唐德明表示，蔡總統的「維持現狀」頻被自家人打臉。（取自國民黨網站）

蔡總統去年520就職起表示兩岸政策「維持現狀」，但國民黨文傳會副主委唐德明20日則一一舉例稱，蔡總統雖說要維持現狀，蔡政府的所作所為卻頻頻打臉，只有《兩岸協議監督條例》始終如一、不想審查，冰在冷凍庫，「這點倒真的一直維持現狀」。

唐德明表示，大學院校行之有年的「不涉政治承諾書」，卻被教育部打臉說不可以；公務員從現在開始到大陸轉機要報准，這個現狀的改變，不是被陸委會打臉？賣了很多年的蔣公公仔，突然不准賣了，這是被文化部打臉；中正紀念堂是陳水扁訂下的國定古蹟，現在也被民進黨立委打臉。

另外，唐德明指出，長期存在於台灣社會各角落，一直都是「萬世師表」、「至聖先師」的孔子，現在被故宮和台中市長林佳龍否定，蔡總統又被打臉；堅持多年的瘦肉精零檢出，現在也被嘉義縣長張花冠打臉。

不過，唐德明表示，蔡總統的「維持現狀」雖然一直被自家人打臉，但《兩岸協議監督條例》卻始終如一不想審查，這點倒真的一直維持現狀，還被冰在冷凍庫裡，可是，現在民團開始強烈要求審查，「我們不知道這次蔡總統會不會又被蔡政府打臉？也不知道蔡總統的話，政府官員到底有沒有當一回事！」

唐德明並提到，美國國務卿提勒森為了川習會出訪大陸，同一時間又傳出美國要軍售台灣十億美元的先進武器，台灣人民都很憂慮台灣到底會不會成為別人談判桌上的籌碼，蔡總統卻一直沒有清楚地告訴台灣人民，到底我們的和平現狀，還能不能繼續維持下去？

(旺報)