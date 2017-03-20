「美感分享卡大募集」 14位小學生獲獎

台中市黎明國小六年級學生賴佳宜作品《我和舞鞋永不放棄》。（教育部提供）

竹市水源國小三年級學生謝果濬作品《時光隧道》。（教育部提供）

教育部舉辦「美感生活卡」徵選，去年12月1日起徵件，共收到2060件，每張捕捉生活見聞的簡單照片，搭配著美感創意敘述，經專業評審團評選，14位具童心童趣且動人抒發的小學生優選作品勝出。

教育部表示， 這次辦理美感生活卡徵選，激發小朋友的美感品味潛力，轉化為實踐力，榮獲特優的台中市黎明國小六年級學生賴佳宜作品《我和舞鞋永不放棄》，評審嘉評：「照片拍出了作者的心底話，言之有物，破爛舞鞋銘記一段美好的陪伴與奮鬥堅持的過程。」

優等獎新竹市水源國小三年級學生謝果濬作品《時光隧道》，得到評語：「對周遭事物有感覺、有思考；奇特的構圖，乍看似乎不美，細心一看卻發現作者巧妙地結合了過去與現在，將『時間的腳步』定格成畫面，思索角度別具趣味。」

得獎人賴佳宜表示，升上四年級時進入學校舞蹈社，每天一到校就先練舞一小時，穿上舞鞋，感覺化身唐宋美女翩翩起舞，今年學校舞蹈社剛贏得台中市古典舞蹈比賽的團體組冠軍，榮耀的背後是苦練的汗水，有時耽誤學業進度還得自己想辦法迎頭趕上，難免油然而生是否該放棄舞蹈的念頭。

賴佳宜說，美感生活卡照片中的舞鞋，是她第二雙快要磨破穿壞的舞鞋，看著這雙舞鞋，它是好朋友，陪伴自己每一個跳躍旋轉的痠痛時刻，是生活裡最有美感的事物，美麗的舞鞋彷彿吐露：「我和妳站在一起」，鼓舞她堅持到現在，不肯輕言放棄興趣。

得獎人謝果濬描述作品背後故事說，自己喜好欣賞大自然的美，總向爸爸借智慧手機拍照，不久前，他隨著父母搭火車，走出六家站時，看到人行道上擺著鐵製犁田用具形狀的公共藝術，一下子就把他的記憶依稀帶回到祖父犁田種蔬菜的背影。

他放遠眼光，犁具背後有挖土機正在施工，對照大樓，讓人感到現代化的城市建設中，而對照犁具，似乎把人帶進時光隧道裡，於是他央求爸爸借他手機，直拍並無法同時拍進這三個物件，為有廣角效果，他把手機改成斜著拍，按下快門的一剎那，有層次的景物變得很明亮，時光隧道的入口好像對著他顯影，為他留住了永恆的美。

(中時)