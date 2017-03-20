傳衣航發生劫機 陸民制服劫機者

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據說，中國大陸1名旅客日前見義勇為，在萬里上空協助制服1名劫機者，令這架由非洲衣索比亞飛往北京的客機安全迫降巴基斯坦。

根據中國工業的微博群組張貼的訊息，本月18日，編號ET604的衣航（Ethiopian Airlines）客機從阿迪斯阿貝巴飛往北京途中，1名乘客因為被開除而心生怨恨，欲闖進駕駛艙劫機。

有關訊息表示，就在機上200餘人的生命懸於一線之際，中航國際成套公司的曹紅國挺身而出，與歹徒近身肉搏。

另據觀察者網報導，曹紅國當時聽到空姐呼救「help」，身邊的旅客不明所以，沒有反應過來，只有他起身就跟著空姐到前艙。

剛跑過頭等艙，他就看到1名身高1.8公尺的壯漢口中夾雜著中、英文，歇斯底里地喊叫著，還用身體猛力撞擊、用腳瘋狂踢踹著駕駛艙門，企圖衝進駕駛艙。

旁邊的4名空姐和兩名乘客只是勸告他不要衝動，卻沒人敢上前制止，場面極其混亂、危急。

報導表示，曹紅國見狀後，果斷地衝上去把歹徒撲倒在地，並和歹徒扭打在一起。此時，客機機長穩住駕駛員情緒後，從駕駛艙出來幫忙。

經過20分鐘搏鬥，歹徒最終被曹紅國等4人制服。

但不久，歹徒掙脫捆綁，再次跳起身，又與曹紅國等人展開一番激烈肉搏戰，卻又再被制服。

20分鐘後，飛機迫降巴基斯坦拉合爾機場，肇事歹徒被員警押下飛機。

據報導，處理完交接事務的埃航機長其後向曹紅國致謝，並親自寫了一封感謝信。

報導沒有說明歹徒的國籍。1060320

(中央社)