蔡總統：對日關係列為外交重點
總統蔡英文今天接見「在日台灣同鄉會」表示，新政府上任後，將對日關係列外交重點；政府非常重視台日關係，也期盼與會代表繼續為台灣努力，讓台日關係更上層樓。
蔡總統在總統府接見「在日台灣同鄉會」等日本僑會領袖，訪賓由僑務委員會委員長吳新興陪同；這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。
蔡總統表示，感謝日本僑界一直以來支持與相挺政府。「台日友好」4字，現在大家都能琅琅上口，雙方是彼此國民出國旅遊時，非常重要的選擇之一。去年台灣與日本人民互訪破600萬人次，達歷史新高，可知台日雙方民間往來正持續加溫。
蔡總統說，台灣與日本在經濟上具互補性，存在合作可能性，政府也積極促進台日企業共同合作開發市場。今年起，日本把對台灣的外交窗口改名為「日本台灣交流協會」，就是台日關係不斷往前走具體表現。
蔡總統表示，台日友好有很多原因，最重要原因是「大家在日本從來沒有忘記台灣，每一天都在為台灣努力、打拚」。大家都是台灣在日本的民間大使，她很感謝大家長期以來努力。
蔡總統說，新政府上任後，將對日關係列外交重點。不只行政部門很重視，國會也成立「台日交流聯誼會」，由立法院長蘇嘉全任會長，現在已是立法院最大對外交流組織。她希望透過行政部門、立法部門及大家在日本的努力，讓台日關係更好。
另外，蔡總統表示，台灣目前正進行各項改革，改革初期各界難免有不同意見，但台灣是民主社會，應包容多元意見。台灣各項社會改革已有具體進度、經濟也逐步好轉，政府將會提升產業結構，並做好下一代需要的基礎建設，近期將公布「前瞻基礎建設計畫」，希望由政府帶動民間投資，大力振興經濟。
蔡總統邀僑界代表們多方考察國內投資機會，「這是台灣最關鍵的時刻，大家絕對不能缺席」，期盼大家繼續支持政府、與政府共同拼外交、拚改革、拚經濟，為台灣打拚。1060320
(中央社)
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