瓦林卡輸球 爆粗口罵費德瑞

瑞士網球好手瓦林卡在ATP印地安泉名人賽（Indian Wells Masters）輸給同胞費德瑞後，激動落淚發表感言，不過他看到費德瑞開心地笑後，半開玩笑地罵他是混蛋。

美聯社報導，瓦林卡（Stan Wawrinka）看了他同胞和朋友費德瑞（Roger Federer）一眼說：「我想要恭喜羅傑（費德瑞）。他竟然在笑，他是個混蛋，但沒關係。」

費德瑞則說，他只是想幫瓦林卡打氣而已，「當他看向我的時候，我不想讓他看到一張難過的臉。我看著他是想告訴他『你會沒事的』，然後給他一個笑容，或許可以讓他不要想太多，我想我做到了。」

當被問到這是不是他人生中第1次被罵混蛋時，費德瑞開玩笑地說他之前聽過這句髒話「好多、好多次了」。

他笑著說：「所以我當作這是種恭維。不是隨時都有攝影機在拍，我有時候會被這樣叫。事實上還滿常的。在場上被這樣叫是第1次，感覺不錯。」

瑞士好手費德瑞今天以6比4、7比5擊敗同胞瓦林卡，勇奪個人第5座ATP印地安泉名人賽冠軍。

1月剛在澳洲公開賽贏得個人第18座大滿貫賽金盃的費德瑞，今天在最後1局破發大滿貫賽3冠王瓦林卡，第1個賽末點就得勝。

他加入塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），成為印地安泉名人賽唯二抱走5冠的男單選手，繼2004、2005、2006和2012年後，再度封王。（譯者：中央社陳昱婷）1060320

(中央社)