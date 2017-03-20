陽岱鋼暫緩向一軍報到 恐趕不上開幕戰

效力日本職業棒球讀賣巨人隊的30歲旅日棒球好手陽岱鋼原訂今天向一軍報到，但前一天在二軍熱身賽下半身緊繃，延緩復出計畫，日本媒體推測，恐怕趕不上31日開幕戰。

陽岱鋼職棒生涯進入第12年，本季新加盟巨人，但春訓期間下半身受傷勢影響，直到18日才在二軍熱身賽參與實戰練習。

陽岱鋼連2天在二軍熱身賽登場，昨天只打1個打席遭三振，之後就因下半身緊繃而提前退場休息。

日本媒體報導，陽岱鋼昨天身體不適，暫緩向一軍報到，可能無法趕上31日一軍開幕賽。

巨人首席教練村田真一表示，等到陽岱鋼在二軍能打滿整場比賽才會叫上一軍，教練團不想操之過急。1060320

(中央社)