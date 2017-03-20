Rain金泰希幸福秘訣 相互尊重
韓流明星Rain和金泰希夫婦日前為時尚雜誌「哈潑時尚」韓國版4月號拍攝封面照片，照片中兩人相互依偎幸福甜蜜，盡顯恩愛。
南韓「亞洲經濟」今天指出，「哈潑時尚」公開的照片中，金泰希和Rain相互依偎，甜蜜幸福之情躍然臉上。
據報導，工作人員透露，Rain和金泰希二人在拍攝過程中十分敬業，完美完成了拍攝工作。
「哈潑時尚」還採訪了Rain和金泰希不久前低調舉行婚禮的感想，二人稱「婚禮是夫妻二人分享幸福的時光，考慮到目前韓國政壇動盪，想儘可能地不去麻煩他人。」
在訪問中，Rain和金泰希二人還透露了維繫感情的秘訣，「我們擁有很多共同話題，在做決定時會充分考慮對方的建議，互相尊重對方。」1060320
(中央社)
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