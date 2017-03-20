穿夾腳拖遭攔檢 段宜康被誤認為送便當
民進黨立委段宜康今天表示，3年多前穿夾腳拖出門買便當時，也曾因自己違規而被警察攔查，還被警察誤認為「送便當的」。
段宜康上午在臉書發文指出，看到客委會主委李永得穿夾腳拖，被台北市警察局保安隊攔檢的風波，就想起3年多前自己的貼文。
段宜康當時的貼文說，昨天朋友到家裡來，晚餐大夥兒說懶得出門，他騎著機車去買了8個便當，因為偷懶，直接把車子騎下人行道，被兩位埋伏路邊的阿sir（指警察）攔了下來。
他自知理虧，沒有暴露身分，極力向阿sir求情，說自己買了這8個便當，掛在機車把手上，是多麼沉重的負擔，以致於有了如何如何之結果。
段宜康說，可能因為他們看他解釋得認真，揮揮手讓他過去，但其中一位看著他的T恤、短褲、夾腳拖，就冷冷又丟了一句：「店員送便當就送便當，也不必講成自己出來買便當！」
段宜康發文，也引來同是民進黨立委、李永得的太太邱議瑩留言，說「我笑了」。1060320
(中央社)
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