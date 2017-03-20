不是故意的？ 白宮拗川普「沒聽到」梅克爾握手要求
美國總統川普(Donald Trump)和德國總理梅克爾(Angela Merkel)日前在白宮會面，兩人互動冷淡，更是被稱為史上最尷尬的元首會面。在會議中最顯著的就是梅克爾向川普提出握手的要求，好讓媒體拍照，但川普居然充耳不聞、看都沒看一眼梅克爾繼續自顧自地和媒體交流，被不少人認為川普是用沉默來拒絕了梅克爾的要求，讓會場氛圍瞬間盪到谷底。然而白宮發言人史派瑟在19日稱，他認為總統是「沒聽到」梅克爾的要求，而非是拒絕了梅克爾。
梅克爾握手被拒意外成為兩國元首會面的焦點，這和梅克爾一進白宮跟川普的親切握手截然不同，這也讓不少人推測川普和梅克爾這次會談成果不佳，才讓兩人關係緊繃、互動冷淡。但史派瑟卻幫川普緩頰稱：「我認為他(川普)是沒聽到提問」，然而歐洲媒體卻不信他這套說法，諷刺意味十足的表示「全世界其他人都聽到梅克爾的問題」，德國媒體也認為「川普記者會上沒正眼看過梅克爾」。
其實兩人這次的聯合記者會上，出現尷尬時刻不只握手被拒這一次，當川普批評北大西洋公約組織（NATO）沒有「公平分攤」跨大西洋的費用，要求德美兩國「公平互惠的貿易協議」時，梅克爾都臉色不太好看，可見兩人還沒在這些議題還沒達成共識。
而過去川普再會面他國元首時，都表現得比這次熱情，他和英國首相梅伊(Theresa May)手牽著手走進記者會現場，和加拿大總理杜魯道(Angela Merkel)也有許多眼神及肢體上的接觸，甚至在和以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)見面時，也多次強調兩國之間的友誼。所以儘管川普事後於推特上宣稱，自己和梅克爾有一個很棒的會面，相形之下，還是讓不少人覺得川普和梅克爾的會面冷淡了許多。
(中時電子報)
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