悠遊卡公司配合桃園市 推出「行動市民卡」
桃園市政府今天宣布發行全國首創可直接下載的「行動市民卡」，作為市民卡發卡單位的悠遊卡公司表示，將全力配合桃園市府「升級」卡片。
桃園捷運開通後，悠遊卡公司針對桃園市民卡持卡人，提供搭一次就送全家大杯拿鐵的優惠；此外，還和與四大電信合作，提供電信悠遊卡，現桃園市政府又提出最新的、可以空中下載的行動市民卡。
行動市民卡可以透過APP直接下載，使手機具備電子錢包、票證、借書證等功能。
悠遊卡公司表示，北北基桃生活圈已然成形，包括機場捷運、與雙北和基隆之間的公車，再加上便利商店、捷運旁商圈，希望讓持有悠遊卡，成為「基北桃生活圈」的第一選擇。
(中時)
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