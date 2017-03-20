台積電不來高雄？陳菊：沒有聽說
外傳台積電不到高雄，將改到美國投資，高雄巿長陳菊20日表示「沒有聽說」，除了強調高雄巿非常歡迎台積電如此指標性的企業到高雄，也說目前為止環評都還在進行，對於台積電不來，她反問「說不定是兩個不同投資」？
陳菊上午視察中華、五福道路改善工程，被問到台積電在南科路竹園區的3奈米設廠計劃可能生變，她回應目前為止都沒有聽說台積電不來高雄，她強調像台積電這種指標性企業投資高雄，高雄巿政府團隊一直都非常歡迎。
陳菊說，中部以南現階段的空氣品質，不是單一高雄的問題，細懸浮微粒也不是只有在高雄，對於改善空氣品質，環保署已經在努力中，她相信大家應該對高雄有信心，高雄在減輕細懸浮微粒的部分在六都也向來都是第一。
「高雄巿政府會全力克服一切困難」，陳菊強調，目前為止台積電在路竹設廠的環評都持續還在進行，高雄是個好地方，至於外傳台積電要到美國，她重申沒聽說這件事，並說說不定是兩種不一樣的投資。
(中時)
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