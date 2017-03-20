NBA》林書豪本季第4次受傷 籃網雪上加霜

籃網隊控衛林書豪(左)20日比賽時腳踝扭傷。(美聯社資料照)

林書豪20日在籃網與小牛之戰中扭傷腳踝，本季第4次受傷，讓戰績墊底的籃網雪上加霜，總教練艾金生相信豪小子應該只是扭傷，但何時能再上場目前不得而知。

最近表現優異的勒維特賽後表示，「林書豪傷退後打亂了全隊節奏，但是看起來他的精神狀態不錯，應該無大礙」。

勒維特指出，林書豪是有經驗的控球後衛，懂得如何控制全局，也知道我們場上需要什麼」，幸好懷海德在林書豪受傷退場後分擔了一些工作。

林書豪是在第1節剩下4分35秒時，跳投落地後不小心踩到小牛後衛巴里亞的腳上，導致扭傷右腳踝，隨即在訓練員陪同下在場邊騎自行車跑步機，舒緩大腿及腳踝肌肉，還一度坐回板凳，後來在隊醫建議下傷退，回到球員休息室後未再上場。

這是林書豪加盟籃網後第4度受傷，去年11月初因左大腿肌腱拉傷錯過17場比賽，12月也因下背緊繃缺賽1場，12月底至今年2月中再度傷到大腿肌腱休息長達26場。

林書豪本季只出賽25場，平均攻下14.1分、5.1次助攻，投籃命中率45%，籃網戰績13勝56負，全聯盟墊底，例行賽只剩下13場比賽，全聯盟戰績倒數第二的胡人20勝50敗，籃網如果想要擺脫爐主地位的話，接下來每場比賽都要有著必勝決心，但目前看起來難度太高了。

(中時電子報)