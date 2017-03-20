WBC》頂尖對決! 波、荷大聯盟黃金內野叫陣

波多黎各擁有內野金三角太空人隊柯瑞亞、小熊拜耶茲、印地安人林鐸。(美聯社資料照)

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經典賽進入最終四強階段，台灣時間21日上午9時準決賽上演「黃金內野」對決戲碼，上屆亞軍波多黎平均不到24歲組成的大聯盟新生代內野，強碰同為大聯盟等級的荷蘭黃金內野陣容，兩軍首度對決，打線、守備互別苗頭。

紅襪游擊手波格特經典賽位荷蘭鎮守三壘。(美聯社資料照)

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波多黎各小組賽至今6連勝，全勝之姿挺進準決賽，內野陣容以大聯盟新星組成，小熊隊二壘手拜耶茲(Javier Baez)、太空人三壘手柯瑞亞( Carlos Correa)，以及去年一舉笑納生涯金手套獎的印地安人游擊手林鐸(Francisco Lindor)，3人都是聯盟新生代三拍子球員，具備守備、打擊、腳程能力，更不時上演美技守備。

荷蘭同樣大聯盟內野好手眾多，紅襪游擊手波格特(Xander Bogaerts)、天使隊游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)、金鶯二壘手J.史構普(Jonathan Schoop)，加上遊騎兵三壘手普洛法(Jurickson Profar)、洋基游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）。

目前教練團將主要讓波格特鎮守三壘，J.史構普與西蒙斯則共組二游防線，讓上季單季20轟的桂格瑞斯打DH，普洛法則移防到中外野，幾乎都在大聯盟打滾4年以上資歷，經驗成為荷蘭最大本錢，人選眾多也讓教練團調度更有彈性。

雖然荷蘭至今4勝吞2敗，分別在A組預賽不敵以色列、E組複賽抗日失利，但這支歐洲國家隊後半段賽火力看漲，更在15日強大火力14比1扳倒古巴，E組複賽拿下32分，碰上F組同樣得分最多22分的波多黎各，兩軍交手激出火花令人期待。

(中時電子報)