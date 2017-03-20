慶聯、港都4度捐助南家扶100萬元獎助學金。（吳江泉翻攝）

慶聯、港都有線電視關懷兒童福利，董事長黃建全捐贈100萬元獎助學金給南高雄家扶中心。（吳江泉翻攝）

慶聯、港都有線電視關懷兒童福利，第4度資助南高雄家扶中心學童助學金，董事長黃建全捐贈100萬元獎助學金給南高雄家扶中心，由林明星主委代表受贈，同時準備獎學金及獎狀頒與成績、品行、才藝等各方面表現優異的學童們，希望能藉此幫助他們在求學之路更順利無憂。

捐贈活動邀請學童與家長到維格餅家黃金菠蘿城堡觀光工廠，由南家扶烏克麗麗班帶來輕鬆愉快的樂曲揭開序幕，會中邀請到立委林岱樺、高雄市議員陳玫娟、高市教育局范巽綠、社會局副局長葉玉如、新聞局股長潘彥佃、三民區長陳盈秀、議會公關室主任崔可岷等多人見證。

活動也邀請高雄在地觀光工廠-維格餅家黃金菠蘿城堡共同攜手做公益，協助學童與家長體驗鳳梨酥DIY及導覽活動。

董事長黃建全表示，希望藉此拋磚引玉，促成更多企業橫向的合作，用愛心溫暖社會弱勢族群，從中感受到施比受更有福的愉悅心境。同時肯定南高雄家扶中心一直以來讓孩童們享有妥善照顧，努力為他們建造健康的成長環境以及充分接受教育的機會，今年度慶聯港都再次捐助獎助學金予南家扶，盼各界響應，攜手「讓愛飛揚」。

今年適逢國家有線電視全面數位化新紀年，慶聯、港都有線電視也將秉持善盡企業社會責任之理念，以「慶聯港都好生活」為目標，期許成為「一個最值得信賴的老朋友」地方媒體角色，持續為高雄市民服務。目前苓雅區及左營區已全面數位化，其他行政區域也陸續依法轉訊中，有關數位機上盒約裝申請及轉訊時程，可上慶聯、港都有線電視官網查詢(www.clcatv.com.tw、www.gdcatv.com.tw)或洽客服專線340-1001、340-1998。

(中時)