債務糾紛爭吵 涉對友人住處開槍洩恨

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嘉義縣蔡姓男子與莊姓友人疑因債務糾紛，昨天夥同友人至莊男住處涉嫌持槍對空開2槍洩恨，警據報半路攔截查獲，查扣2把改造手槍及4把開刀山等證物。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月20日

嘉義縣蔡姓男子與莊姓友人疑因債務糾紛，昨天夥同友人至莊男住處涉嫌持槍對空開2槍洩恨，警據報半路攔截查獲，查扣2把改造手槍及4把開刀山等證物。

嘉義縣警察局朴子分局今天表示，嘉義縣東石鄉圍潭村一處民眾於18日晚上傳出槍響，幸無傷人，偵查隊據報前往追緝。

警方指出，住處遭開槍的莊男，與涉嫌開槍的友人蔡姓男子，近來因債務糾紛發生爭吵，蔡男18日晚上前往找尋，莊男不在家，莊男母親則對蔡男等3人言語羞辱，蔡男則憤而開槍洩恨。

警方至現場勘察，發現遺留在現場有彈殼2顆、未擊發子彈2顆，牆壁窗戶無子彈射穿痕跡，未有人員傷亡。

警方組專案小組偵辦，透過監視器發現作案車輛為黑色賓士，朴子分局偵查隊長林俊雄於昨天下午在朴子市光復新路發現涉嫌車輛，立即回轉、尾隨攔查，車內有蔡姓男子與友人張姓男子、劉姓男子及同行的王姓女子4人。

警方在車輛查獲4支開刀山、1支長型水果刀等證物，但無作案的槍枝，並從劉姓男子家中起出2把90改造手槍、彈匣1個、子彈2顆及擊發後的彈殼2個。

警訊後，全案將蔡姓男子等3名嫌疑人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。1060320

(中央社)